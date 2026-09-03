adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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03.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas gibt am Vormittag ab
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 148,20 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 148,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'871 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 148,15 EUR. Bei 149,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'594 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 24,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 14,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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