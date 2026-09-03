adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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03.09.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 148,20 EUR nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 148,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'931 Punkten notiert. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 146,85 EUR nach. Bei 149,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 250'255 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,52 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Abschläge von 12,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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