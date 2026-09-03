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03.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab

adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 147,15 EUR.

adidas
139.09 CHF -1.82%
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Die adidas-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 147,15 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'797 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 146,85 EUR. Bei 149,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 173'529 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 33,47 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 11,69 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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