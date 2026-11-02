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02.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 171,45 EUR nach oben.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 171,45 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'006 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 171,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,60 EUR. Zuletzt wechselten 146'618 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 188,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 31,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,58 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.25 Mrd. EUR – ein Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 10.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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