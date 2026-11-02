adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die adidas-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 168,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'891 Punkten steht. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,05 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 166,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,60 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 74'194 Aktien.

Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 29,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,58 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 7.25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei adidas-Aktie

adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie