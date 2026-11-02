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02.11.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 168,60 EUR.

adidas
155.99 CHF 0.44%
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Die adidas-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 168,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'891 Punkten steht. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,05 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 166,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,60 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 74'194 Aktien.

Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 29,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,58 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 7.25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei adidas-Aktie

adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SBBH9U
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’281.13 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’735.24 02.11.2026 13:46:45
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

adidas 153.55 1.29% adidas

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