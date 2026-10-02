adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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02.10.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 144,20 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 144,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'276 Punkten notiert. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 145,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 359'166 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 9,88 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,53 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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