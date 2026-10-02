adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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02.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag in Grün
Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 143,90 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 143,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'116 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 144,95 EUR. Bei 139,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 264'333 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 36,48 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 9,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,53 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,27 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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