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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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02.09.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag fester

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 149,55 EUR.

adidas
141.67 CHF 1.82%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 149,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'914 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 148,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'175 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 23,85 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,62 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,42 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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