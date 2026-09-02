adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittwochnachmittag ins Plus

Die adidas-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 150,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'879 Punkten notiert. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,35 EUR aus. Mit einem Wert von 148,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 347'619 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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