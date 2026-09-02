adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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02.09.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 149,60 EUR zu.
Das Papier von adidas legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 149,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'766 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 151,35 EUR. Bei 148,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 200'103 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 31,28 Prozent zulegen. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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