adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagvormittag fester

Im Xetra-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:28 Uhr 2,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 15'275 Punkten liegt. Die adidas-Aktie legte bis auf 151,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Xetra-Handelsstart notierte das Papier bei 149,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64'908 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 248,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 38,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 62,40 Prozent wieder erreichen.

adidas veröffentlichte am 20.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6'408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5'752,00 EUR in den Büchern standen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

