SMI 13'267.4800 0.2%  SPI 18'219 0.2%  Dow 48'063 -0.6%  DAX 24'590 0.4%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 5'823.0 0.6%  Gold 4'389 1.7%  Bitcoin 70'617 0.5%  Dollar 0.7937 0.2%  Öl 61.1 0.3% 
Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester
Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
ETF-Start 2026: In wenigen einfachen Schritten zum ersten eigenen Depot
02.01.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag nordwärts

adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 169,90 EUR.

Um 09:28 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 169,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'522 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,70 EUR. Zuletzt wechselten 30'715 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 20.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,48 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,93 EUR belaufen. Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.63 Mrd. EUR – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,55 EUR je adidas-Aktie.

