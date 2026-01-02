adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 169,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'522 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,70 EUR. Zuletzt wechselten 30'715 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 20.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,48 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,93 EUR belaufen. Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.63 Mrd. EUR – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,55 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren eingefahren

Dezember 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Börsenjahr 2025: Die Tops und Flops im DAX