adidas Aktie News: adidas am Mittag höher

Um 12:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 169,95 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'523 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 171,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 169,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 104'260 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2025 (150,40 EUR). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 11,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,93 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2025 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.63 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,55 EUR im Jahr 2025 aus.

