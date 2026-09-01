adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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01.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 151,25 EUR.
Die adidas-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 151,25 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'155 Punkten steht. Die adidas-Aktie legte bis auf 151,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,75 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,00 EUR. Bisher wurden heute 14'353 adidas-Aktien gehandelt.
Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 16,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,62 EUR belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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