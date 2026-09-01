adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 147,90 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'973 Punkten liegt. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 197'086 Aktien.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 24,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 12,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,41 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor einem Jahr verloren