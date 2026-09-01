adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von adidas

Um 12:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 149,35 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'986 Punkten notiert. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,20 EUR ab. Mit einem Wert von 151,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 87'185 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 23,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,99 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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