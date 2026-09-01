Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’290 0.0%  SPI 20’086 -0.1%  Dow 52’965 -0.4%  DAX 25’921 -1.3%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’356 -1.0%  Gold 4’364 -1.9%  Bitcoin 63’131 -0.6%  Dollar 0.8114 0.4%  Öl 92.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von adidas

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 149,35 EUR abwärts.

adidas
139.14 CHF -3.50%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 149,35 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'986 Punkten notiert. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,20 EUR ab. Mit einem Wert von 151,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 87'185 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 23,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,99 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor einem Jahr verloren

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten