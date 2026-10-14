adidas-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Schrumpfende Marktanteile des Sportartikelkonzerns von Nike wären mittelfristig positiv für die Wettbewerber Adidas, Puma und On, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sich die hohen Lagerbestände zuerst normalisieren, damit er für den Rest des Jahres eine positivere Einschätzung des Sektors abgeben könne.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 1.3 Prozent auf 155.20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22.42 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 211’202 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 6.5 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:48 / GMT

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