adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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23.06.2026 08:48:40
adidas-Aktie im Minus: Start von zweiter Tranche des Aktienrückkaufprogramms
adidas setzt sein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro mit der zweiten Tranche fort.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,84 Prozent tiefer bei 171,95 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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