adidas-Aktie im Minus: Start von zweiter Tranche des Aktienrückkaufprogramms

Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,84 Prozent tiefer bei 171,95 Euro.

DOW JONES