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Finanzinstrument 23.06.2026 08:48:40

adidas-Aktie im Minus: Start von zweiter Tranche des Aktienrückkaufprogramms

adidas-Aktie im Minus: Start von zweiter Tranche des Aktienrückkaufprogramms

adidas setzt sein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro mit der zweiten Tranche fort.

adidas
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Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,84 Prozent tiefer bei 171,95 Euro.

DOW JONES

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