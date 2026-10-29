adidas-Aktie fester: Unter dem Strich rund 50 Prozent mehr verdient

Diese will der DAX -Konzern 2027 auf 10 Prozent und 2028 über 10 Prozent hieven. Nach den nun veröffentlichten detaillierten Ergebnissen zeigte der Umsatz in den wichtigen Märkten China und Nordamerika im Quartal zweistellige Wachstumsraten von 12 bzw 13 Prozent. Der Sportartikelhersteller profitierte im Quartal noch fast drei Wochen von der Fussball-WM-Euphorie, die bis zum 19. Juli lief.

Die operative Gewinnmarge verbesserte der Konzern auf 13,9 Prozent von 11,1 Prozent im Vorjahr. Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 711 Millionen Euro, ein Plus von 48 Prozent verglichen mit 482 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 4,06 Euro nach 2,57 Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich insgesamt ein Gewinn von 706 (Vorjahr 461) Millionen Euro, ein Zuwachs von 53 Prozent.

adidas hatte am 20. Oktober das Gewinnziel für 2026 angehoben, nachdem der Betriebsgewinn im dritten Quartal überproportional um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro gestiegen und die Marke von 1 Milliarde Euro erstmals in einem Quartal durchbrochen hatte. Dabei hatte der Konzern bereits vorläufige Eckzahlen für Umsatz, Betriebsgewinn und Bruttomarge veröffentlicht. Diese stimmten mit den nun veröffentlichten detaillierten Zahlen überein.

adidas peilt im Gesamtjahr nun einen Betriebsgewinn von 2,5 Milliarden Euro an anstatt 2,3 Milliarden. Machbar wären laut Mitteilung von 20. Oktober 2,6 Milliarden Euro, wovon 100 Millionen Euro auf eine umsatzbedingte Verbesserung der Profitabilität entfallen und 200 Millionen auf eine Erstattung von zu viel gezahlten Zöllen in den USA. Allerdings will adidas rund 100 Millionen Euro reinvestieren, um die mittelfristigen Profitabilitätsziele zu unterstützen. Somit lautet das offizielle Ziel für den adidas-Betriebsgewinn 2026 nun 2,5 Milliarden Euro.

Der Umsatz soll nach wie vor währungsbedingt zwischen 9 und 10 Prozent zulegen.

adidas-CEO: Verwendung der 100 Millionen Euro im 4Q noch nicht finalisiert

adidas plant, die 100 Millionen Euro, die im vierten Quartal reinvestiert werden sollen, zum Beispiel für Abschreibungen in adidas-Geschäfte mit weniger starker Entwicklung, nicht mehr benötigte IT, die durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden soll, sowie in Personalstrukturen zur Vereinfachung der Geschäftsstruktur weltweit und Senkung der Kostenbasis zu stecken. Dies sagte adidas-CEO Björn Gulden in der Medientelefonkonferenz nach Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Pläne seien jedoch noch nicht konkret, so dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Details geben könne, so Gulden. Er hat mehrfach betont, dass es im Konzern kein grossangelegtes Jobbabbauprogramm gebe, gleichwohl sagte er, adidas müsse immer noch Komplexität reduzieren und die Infrastruktur verbessern.

adidas hat angekündigt, angesichts der starken Profitabilitätsentwicklung im dritten Quartal rund 100 Millionen Euro "in Initiativen zu reinvestieren, die künftig einen höheren operativen Leverage ermöglichen und im Einklang mit den bereits kommunizierten mittelfristigen Profitabilitätszielen stehen".

adidas will in Europa im vierten Quartal wieder wachsen - Aktie gefragt

Der Sportartikelhersteller adidas erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals. Insgesamt rechnet adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen, gingen die Erlöse in Europa im dritten Quartal um vier Prozent zurück, wie das Unternehmen mitteilte. So ist das europäische Geschäft in Teilen stark vom Grosshandel abhängig, der derzeit wegen der mauen Konsumstimmung von erheblichen Rabattschlachten geprägt ist. adidas hatte daher zuletzt weniger Ware in diesen Kanal geliefert. Das Direct-to-Consumer-Geschäft wächst dagegen auch in Europa kräftig. Zudem führte eine IT-Umstellung zu Umsatzverschiebungen.

Nichtdestotrotz hinkt das europäische Geschäft den anderen Regionen hinterher. So kommt es nach neun Monaten auf ein Umsatzplus von zwei Prozent, während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen. Insbesondere das Geschäft mit Schuhen aus dem Lifestyle-Bereich läuft derzeit schwierig. Lange Zeit hatten gerade die Retro-Modelle das Wachstum von adidas angetrieben.

Die hohe Nachfrage in Nord- und Südamerika sowie China sorgte dennoch für Rekordumsätze im dritten Quartal. Dabei konnte adidas Marktanteile hinzugewinnen. So stiegen etwa die Umsätze in Nordamerika, wo Platzhirsch Nike derzeit schwächelt, um währungsbereinigt 12 Prozent.

Insgesamt kletterten die Erlöse wie bereits bekannt um gut neun Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei sieben Prozent. Während das Schuhgeschäft, das die Mehrheit zum Umsatz beiträgt, währungsbereinigt aufgrund der Schwäche im Lifestyle-Segment stagnierte, kletterte das Bekeidungsgeschäft kräftig um 19 Prozent. Vorstandschef Gulden zeigte sich dabei in der Telefonkonferenz zuversichtlich, dass das Schuhgeschäft "sehr bald wieder zu Wachstum" zurückkehren werde.

adidas hatte bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht sowie die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Die Ergebnisse steigerte das Unternehmen kräftig, auch dank einer Rückerstattung von US-Zöllen. Unter dem Strich verdienten die Herzogenauracher im fortgeführten Geschäft mit 711 Millionen Euro 48 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für die Aktie geht es kräftig aufwärts - im XETRA-Handel steigt sie zeitweise um 4,05 Prozent auf 164,45 Euro. Analystin Wendy Liu von JPMorgan nannte den Ausblick für Europa ermutigend. Insgesamt lobten die Experten das Momentum des Sportartikelherstellers. So sieht Piral Dadhania von der Bank RBC im dritten Quartal eine Fortsetzung der global starken Trends, angetrieben vom Direktvertrieb und dem Bekleidungsgeschäft.

DOW JONES / AWP