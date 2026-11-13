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13.11.2026 14:52:44
adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der adidas-Aktie durch Bernstein Research.
Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Massgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die adidas-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die adidas-Aktie konnte um 14:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.3 Prozent auf 177.40 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 38.11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119’226 adidas-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.9 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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