adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von adidas konnte um 15:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.4 Prozent auf 181.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35.36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 208’053 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 9.1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 03.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.