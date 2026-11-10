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10.11.2026 15:19:44
adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die adidas-Aktie aus.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe.
Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Das Papier von adidas konnte um 15:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.4 Prozent auf 181.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35.36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 208’053 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 9.1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 03.03.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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