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adidas ADRs Aktie 2036588 / US00687A1079

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Analystenmeinungen 03.05.2026 10:14:00

adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzten Experten die adidas-Aktie im letzten Monat ein.

adidas ADRs
74.50 EUR 0.68%
Kaufen Verkaufen

Die adidas-Aktie wurde im April 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten raten die adidas-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 204,00 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 56,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 147,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)190,00 EUR28,9030.04.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR35,6930.04.2026
UBS AG219,00 EUR48,5830.04.2026
Jefferies & Company Inc.190,00 EUR28,9030.04.2026
UBS AG219,00 EUR48,5829.04.2026
Bernstein Research245,00 EUR66,2129.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.165,00 EUR11,9429.04.2026
Jefferies & Company Inc.190,00 EUR28,9029.04.2026
RBC Capital Markets160,00 EUR8,5529.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.165,00 EUR11,9429.04.2026
Bernstein Research245,00 EUR66,2127.04.2026
Bernstein Research245,00 EUR66,2124.04.2026
DZ BANK--21.04.2026
UBS AG219,00 EUR48,5801.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,adidas AG