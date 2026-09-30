adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman hält die Aktien der Herzogenauracher zwar weiterhin für massiv unterbewertet. Sie sieht in ihrem Resümee des jüngsten Innovationstages vom Mittwoch jedoch zunächst keine klaren Kurstreiber im schwierigen Branchenumfeld.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:12 Uhr 0.2 Prozent auf 146.05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 67.75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 43’370 adidas-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 12.0 Prozent zu Buche. adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:30 / UTC





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