adidas-Aktie: adidas will Fokus in den USA wieder stärker auf Sport legen

"Wir wollen uns auf all die Dinge konzentrieren, die in den USA wichtig sind, vor allem auf den Sport", sagte Rupert Campbell, der Präsident des Unternehmens in Nordamerika, in einem Interview.

Die deutsche Sportbekleidungsmarke hat nach eigenen Angaben kürzlich Hunderte von Millionen Dollar in eine neu eröffnete Anlage in Los Angeles investiert, wo sie ihr Basketball-Produktteam ansiedeln wird, sowie in die Modernisierung ihres wichtigsten US-Zentrums in Portland, Oregon. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Eröffnung weiterer US-Geschäfte, neue Partnerschaften mit Sportlern und erneuerte kürzlich eine langjährige Partnerschaft mit der Major League Soccer.

Der neue adidas-Chef Björn Gulden, ein ehemaliger Profifussballer, will die Stärken der Marke im Sportbereich nutzen, um sich von den jüngsten Schwierigkeiten zu erholen, und setzt dabei verstärkt auf Basketball und Fussball in den USA. adidas leidet unter dem Scheitern einiger seiner bekanntesten Unternehmungen, darunter der Verlust der lukrativen Yeezy-Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West, und hat auch in Russland und China Rückschläge erlitten. "Wir müssen uns auf den Sport konzentrieren - das ist die Wurzel von adidas", sagte Campbell.

Die Umsätze des Unternehmens mit Sportbekleidung und -ausrüstung sind im vergangenen Jahr gestiegen, während die Umsätze im Bereich Mode zurückgingen, da die Partnerschaften mit prominenten Persönlichkeiten die Erwartungen verfehlten. adidas beendete seine Yeezy-Zusammenarbeit mit West, der jetzt als Ye bekannt ist, im Oktober wegen seiner antisemitischen Äusserungen. Die Beendigung der Partnerschaft - die nach Schätzungen von Analysten etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens ausmacht - hat adidas im letzten Quartal 2022 in die roten Zahlen gedrückt.

In der Zwischenzeit werden adidas und Popstar Beyoncé ihre Zusammenarbeit mit Ivy Park noch in diesem Jahr beenden, nachdem die Verkaufszahlen hinter den Zielen des Unternehmens zurückgeblieben sind, wie das Wall Street Journal berichtet hat. Auch die Zusammenarbeit mit Pharrell Williams' Modelabel Humanrace hat sich nicht bewährt, da der Umsatz im vergangenen Jahr um etwa 70 Prozent gegenüber dem Höchststand fünf Jahre zuvor gesunken ist, wie Personen, die mit der Entwicklung des Unternehmens vertraut sind, berichten.

Die kürzliche Ernennung von Williams zum Kreativdirektor für Herrenbekleidung bei Louis Vuitton könnte für adidas ein Sprungbrett sein, um die Partnerschaft wiederzubeleben, so Gulden. adidas lehnte eine Stellungnahme zu den Verkaufszahlen ab. Humanrace reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Während adidas weiterhin mit prominenten Partnern zusammenarbeiten wird, steht der Sport jetzt im Mittelpunkt des US-Geschäfts, sagte Campbell. Die Vormachtstellung von Nike auf dem US-Markt zu brechen - vor allem im Basketball - ist für adidas seit langem eine Herausforderung, und um Boden zu gewinnen, sind wahrscheinlich erhebliche Investitionen erforderlich.

Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz des Unternehmens in Nordamerika auf etwa 7 Milliarden Euro - etwa ein Drittel des Umsatzes von Nike. In den letzten Jahren hat sich adidas mit Under Armour um die Nummer 2 auf dem US-Sportbekleidungsmarkt gestritten. Diese relativ niedrige Basis gibt adidas nach Ansicht von Campbell Raum für Wachstum. "Unser Anteil am Basketball ist dieser", sagte er und machte eine winzige Geste mit Daumen und Zeigefinger. "Wir glauben also, dass es dort eine Chance gibt."

adidas war bis 2017 offizieller Ausrüster der National Basketball Association (NBA), dann übernahm Nike die Rolle des Ausrüsters für die NBA-Uniformen. Die Verlegung der Basketball-Gruppe des Unternehmens nach Los Angeles sollte adidas dabei helfen, in diesem wichtigen Markt Fuss zu fassen, so Campbell. Mit einer Basis in der Stadt, die er als Kernland der Basketballkultur bezeichnete, könne das Unternehmen näher an seinen Zielkunden sein, fügte er hinzu.

Das Büro in Los Angeles soll sich auch um die Zusammenarbeit mit Prominenten kümmern. Das Unternehmen hat bereits Partnerschaften mit NBA-Stars wie Damian Lillard von den Portland Trail Blazers und Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers. Im Fussball ist die Partnerschaft mit Patrick Mahomes, dem Quarterback der Kansas City Chiefs, der grösste Trumpf des Unternehmens, so Campbell.

adidas hat auch den boomenden US-Fussballmarkt im Visier, so Campbell, und hat kürzlich seine Partnerschaft mit der Major League Soccer bis 2030 verlängert. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist das Unternehmen offizieller Lieferant von Trikots und anderer Ausrüstung für alle Vereine der Liga. Seit der Einführung der MLS-Trikots für diese Saison im Februar ist der Absatz von Fussballprodukten im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen, so Campbell. Das Unternehmen erwartet, dass die Nachfrage nach Fussballprodukten weiter steigen wird, da die USA in drei Jahren die nächste Fussballweltmeisterschaft ausrichten werden.

adidas expandiert jedoch nicht in allen Sportarten. Das Unternehmen wird seine Zusammenarbeit mit der National Hockey League (NHL) nach sieben Jahren als Trikotpartner im Jahr 2024 beenden. Der US-amerikanische Online-Sporthändler Fanatics übernimmt den Vertrag für zehn Jahre. adidas lehnte es ab, sich zu den Gründen für die Trennung von der NHL zu äussern. Wenn adidas in der Vergangenheit in den USA auch unterdurchschnittlich abgeschnitten habe, sei es jetzt an der Zeit, dass das Unternehmen auf dem grössten Sportartikelmarkt der Welt erfolgreich ist, sagte Campbell. "Wir müssen zeigen, was wir in diesem Bereich drauf haben", sagte er.

Von Trefor Moss

NEW YORK (Dow Jones)