Adicet Bio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adicet Bio gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Adicet Bio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.440 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch