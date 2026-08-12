Adhunik Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Adhunik Industries veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.800 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.06 Prozent auf 2.13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Adhunik Industries 2.20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch