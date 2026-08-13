Adherex Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Adherex Technologies hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 17.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adherex Technologies 9.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch