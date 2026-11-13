Adherex Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adherex Technologies liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adherex Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Adherex Technologies 19.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch