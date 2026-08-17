adesso SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

adesso SE gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adesso SE ein EPS von -0.340 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 396.2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356.1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch