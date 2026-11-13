adesso SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

adesso SE hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adesso SE ein EPS von 1.87 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423.1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 374.6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch