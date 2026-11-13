Adese Alisveris Merkezleri Ticaret: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adese Alisveris Merkezleri Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 TRY gegenüber -0.070 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Adese Alisveris Merkezleri Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 264.8 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304.1 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 12.93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch