Ades stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ades veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 SAR, nach 0.100 SAR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Ades mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 34.77 Prozent gesteigert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.050 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 2.16 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch