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12.08.2026 06:37:00
Ades gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ades äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0.12 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ades noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 SAR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.39 Prozent auf 2.15 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.58 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0.123 SAR sowie einen Umsatz von 2.15 Milliarden SAR belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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