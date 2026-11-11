ADENTRA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ADENTRA lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.92 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0.580 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 866.1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 815.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch