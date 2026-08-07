ADENTRA legte Quartalsergebnis vor

ADENTRA hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.34 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1.23 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 840.5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 826.9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch