ADEKA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ADEKA hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 110.10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 71.22 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 117.04 Milliarden JPY gegenüber 101.60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch