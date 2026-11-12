ADEKA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ADEKA äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 85.56 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ADEKA noch ein Gewinn pro Aktie von 51.17 JPY in den Büchern gestanden.

ADEKA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch