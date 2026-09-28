Xperi Aktie 121680853 / US00676P1075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 22:42:50
Adeia Appoints Dipti Vachani As CEO, Succeeding Paul Davis
(RTTNews) - Monday, Adeia Inc. (ADEA), a semiconductor company, announced the appointment of Dipti Vachani as the Chief Executive Officer, effective October 12.
She succeeds Paul Davis, who in May 2026 informed the company of his intention to step down as chief executive officer and member of the Board to focus on his health and personal pursuits. Davis has agreed to serve in an advisory capacity through the end of the year to support a smooth transition.
Vachani most recently served as Senior Vice President and General Manager of the Automotive Business Unit at Arm from 2018 to 2026.
In the after hours on the Nasdaq, the shares were trading at $24.92 with no stock movement, after closing Monday's trading 2.20 percent down.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xperi Holding Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
|
02.08.26
|Ausblick: Xperi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Xperi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Xperi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Xperi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Xperi Holding Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.