Adeia Appoints Dipti Vachani As CEO, Succeeding Paul Davis

(RTTNews) - Monday, Adeia Inc. (ADEA), a semiconductor company, announced the appointment of Dipti Vachani as the Chief Executive Officer, effective October 12.

She succeeds Paul Davis, who in May 2026 informed the company of his intention to step down as chief executive officer and member of the Board to focus on his health and personal pursuits. Davis has agreed to serve in an advisory capacity through the end of the year to support a smooth transition.

Vachani most recently served as Senior Vice President and General Manager of the Automotive Business Unit at Arm from 2018 to 2026.

In the after hours on the Nasdaq, the shares were trading at $24.92 with no stock movement, after closing Monday's trading 2.20 percent down.