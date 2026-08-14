Adecoagro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Adecoagro hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Adecoagro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 176.12 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -202.180 ARS je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adecoagro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 857.77 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 470.84 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch