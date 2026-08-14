Adecoagro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adecoagro stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.180 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch