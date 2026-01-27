|
27.01.2026 15:45:36
Adecco übernimmt US-Gesundheitsspezialisten Advantis
Zürich (awp) - Der Personaldienstleister Adecco übernimmt die US-amerikanische Advantis Medical Staffing und baut damit seine Aktivitäten im nordamerikanischen Gesundheitsmarkt aus. Finanzielle Details werden am Dienstag in einem Communiqué nicht genannt.
Advantis ist auf Travel Nursing und Allied Health spezialisiert, erklärte Adecco. Also auf den Einsatz von Pflegefachpersonen auf Zeit in Spitälern oder Kliniken. Die Amerikaner zählten zu den führenden Anbietern in diesem Segment, heisst es in der Mitteilung.
ra/tp
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.