Adecco übernimmt US-Gesundheitsspezialisten Advantis

Zürich (awp) - Der Personaldienstleister Adecco übernimmt die US-amerikanische Advantis Medical Staffing und baut damit seine Aktivitäten im nordamerikanischen Gesundheitsmarkt aus. Finanzielle Details werden am Dienstag in einem Communiqué nicht genannt.

Advantis ist auf Travel Nursing und Allied Health spezialisiert, erklärte Adecco. Also auf den Einsatz von Pflegefachpersonen auf Zeit in Spitälern oder Kliniken. Die Amerikaner zählten zu den führenden Anbietern in diesem Segment, heisst es in der Mitteilung.

ra/tp