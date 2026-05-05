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05.05.2026 07:03:36
Adecco: Über die Hälfte der Aktionäre wählen Dividende in Aktien
Zürich (awp) - Bei Adecco werden über die Hälfte der Aktionäre die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Form neuer Aktien beziehen. Dafür gibt das Unternehmen gut 5 Millionen neue Aktien aus.
Konkret hätten sich 53,01 Prozent für die Auszahlung in Aktienform entschieden, während die verbleibenden 46,99 Prozent eine Cash-Dividende beziehen, teilte Adecco am Dienstag mit. Insgesamt würden nun 5'268'324 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 16,94 Franken ausgegeben. Der Bezugspreis entspricht einem Abschlag von 6 Prozent zum volumengewichteten Aktienkurs zwischen dem 21. April und dem 4. Mai, der bei 18,02 Franken lag.
Die Auslieferung der neuen Aktien sowie die Auszahlung der Bar-Dividende ist für den 7. Mai geplant.
dm/uh
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