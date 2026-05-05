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05.05.2026 07:03:36

Adecco: Über die Hälfte der Aktionäre wählen Dividende in Aktien

Zürich (awp) - Bei Adecco werden über die Hälfte der Aktionäre die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Form neuer Aktien beziehen. Dafür gibt das Unternehmen gut 5 Millionen neue Aktien aus.

Konkret hätten sich 53,01 Prozent für die Auszahlung in Aktienform entschieden, während die verbleibenden 46,99 Prozent eine Cash-Dividende beziehen, teilte Adecco am Dienstag mit. Insgesamt würden nun 5'268'324 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 16,94 Franken ausgegeben. Der Bezugspreis entspricht einem Abschlag von 6 Prozent zum volumengewichteten Aktienkurs zwischen dem 21. April und dem 4. Mai, der bei 18,02 Franken lag.

Die Auslieferung der neuen Aktien sowie die Auszahlung der Bar-Dividende ist für den 7. Mai geplant.

dm/uh

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Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
Short 14’338.04 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Adecco SA 17.90 -0.11% Adecco SA

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