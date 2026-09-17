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17.09.2026 06:51:36
Adecco-Tochter Akkodis mit neuem Chef in Deutschland und Österreich
Zürich (awp) - Die zur Adecco Group gehörende Technologieberatung Akkodis hat einen neuen Chef für Deutschland und Österreich. Giles Guidicelli hat per Anfang September die Gesamtverantwortung für das Geschäft in den beiden Ländern übernommen, wie Akkodis am Donnerstag mitteilte.
Guidicelli war bereits Anfang Mai in die Geschäftsführung eingetreten und leitete das Unternehmen seither gemeinsam mit Thomas Klukas. Der neue Chef verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung und war zuvor unter anderem für Capgemini Engineering tätig. Klukas übernimmt nun innerhalb der Akkodis-Gruppe die globale Funktion als Group SVP Strategic Execution.
Akkodis beschäftigt weltweit rund 40'000 Ingenieure und Digitalexperten in mehr als 30 Ländern.
to/rw
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