|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 07:21:36
Adecco plant zusätzliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro
Zürich (awp) - Die Adecco Group will seine Organisation weiter verschlanken und zusätzliche Einsparungen erzielen. Bis zum dritten Quartal 2027 sollen jährliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro hinzukommen. Diese ergänzen die bereits in den vergangenen drei Jahren erzielten Einsparungen von 200 Millionen Euro, wie der Personaldienstleister am Donnerstag mitteilte.
Dazu bündelt der Konzern ab Januar 2027 seine Aktivitäten in drei Geschäftsbereiche: Workforce Solutions (bisher: Adecco), Talent Transformation Solutions (bisher: LHH) und Technology Solutions (bisher: Akkodis).
Im Zuge der Neuorganisation wechseln auch Zuständigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen: Das Tech-Staffing-Geschäft wird künftig dem Bereich Workforce Solutions zugeordnet. Gleiches gilt für das Professional-Recruitment-Geschäft, einschliesslich Recruitment Process Outsourcing (RPO), das bislang bei LHH angesiedelt war. Workforce Solutions bündelt damit künftig neben der Personalvermittlung und dem klassischen Staffing auch diese Aktivitäten. Die Marken Adecco, Akkodis und LHH bleiben bestehen.
Personell gibt es ebenfalls Veränderungen: Ian Lee, aktuell Leiter Geographic Regions, übernimmt ab Januar 2027 die Leitung des Bereichs Workforce Solutions, während Christophe Catoir, bisheriger Leiter der Adecco-Sparte, als Chief Innovation and Business Development Officer künftig globale strategische Initiativen verantwortet. Beide berichten weiterhin direkt an Gruppenchef Denis Machuel.
Mit der Neuorganisation will Adecco verwandte Dienstleistungen zusammenführen, die Zusammenarbeit im Vertrieb stärken und die Effizienz bei der Leistungserbringung verbessern. Zudem sollen die Profitabilität und die Margen steigen.
Adecco hält zudem am Ziel fest, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens das 1,5-Fache des EBITDA zu senken; Ende September 2026 lag der entsprechende Verschuldungsgrad bei 2,5.
ls/uh
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Adecco SA
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Aufschläge in Zürich: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Adecco bleibt auf Wachstumskurs (AWP)
|
12.11.26
|Adecco-Aktien von Quartalszahlen beflügelt (AWP)
|
12.11.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Adecco plant zusätzliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro (AWP)
|
11.11.26
|Ausblick: Adecco SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Adecco SA
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Adecco am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden am Freitag keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.