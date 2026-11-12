Adecco plant zusätzliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro

Zürich (awp) - Die Adecco Group will seine Organisation weiter verschlanken und zusätzliche Einsparungen erzielen. Bis zum dritten Quartal 2027 sollen jährliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro hinzukommen. Diese ergänzen die bereits in den vergangenen drei Jahren erzielten Einsparungen von 200 Millionen Euro, wie der Personaldienstleister am Donnerstag mitteilte.

Dazu bündelt der Konzern ab Januar 2027 seine Aktivitäten in drei Geschäftsbereiche: Workforce Solutions (bisher: Adecco), Talent Transformation Solutions (bisher: LHH) und Technology Solutions (bisher: Akkodis).

Im Zuge der Neuorganisation wechseln auch Zuständigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen: Das Tech-Staffing-Geschäft wird künftig dem Bereich Workforce Solutions zugeordnet. Gleiches gilt für das Professional-Recruitment-Geschäft, einschliesslich Recruitment Process Outsourcing (RPO), das bislang bei LHH angesiedelt war. Workforce Solutions bündelt damit künftig neben der Personalvermittlung und dem klassischen Staffing auch diese Aktivitäten. Die Marken Adecco, Akkodis und LHH bleiben bestehen.

Personell gibt es ebenfalls Veränderungen: Ian Lee, aktuell Leiter Geographic Regions, übernimmt ab Januar 2027 die Leitung des Bereichs Workforce Solutions, während Christophe Catoir, bisheriger Leiter der Adecco-Sparte, als Chief Innovation and Business Development Officer künftig globale strategische Initiativen verantwortet. Beide berichten weiterhin direkt an Gruppenchef Denis Machuel.

Mit der Neuorganisation will Adecco verwandte Dienstleistungen zusammenführen, die Zusammenarbeit im Vertrieb stärken und die Effizienz bei der Leistungserbringung verbessern. Zudem sollen die Profitabilität und die Margen steigen.

Adecco hält zudem am Ziel fest, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens das 1,5-Fache des EBITDA zu senken; Ende September 2026 lag der entsprechende Verschuldungsgrad bei 2,5.

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