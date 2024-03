Adecco nominiert Stefano Grassi als neues Mitglied für Verwaltungsrat

Stefano Grassi wird der Generalversammlung am 11. April als neues Mitglied für das Gremium vorgeschlagen, wie Adecco am Dienstagabend mitteilte.

Der italienische Staatsbürger ist seit 2021 CFO des Augenoptikkonzerns EssilorLuxottica und war zuvor seit 2014 bereits vor der Fusion mit Essilor in dieser Rolle bei der Luxottica Gruppe tätig. Bevor er 2007 in das Unternehmen eintrat, war Grassi neun Jahre bei General Electric tätig, laut den Angaben "in einer Reihe von Finanzfunktionen mit zunehmender Verantwortung".

Gleichzeitig teilte Adecco mit, dass sich die beiden Verwaltungsratsmitglieder David Prince und Ariane Gorin bei der Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen. Prince gehört dem Verwaltungsrat seit 20 Jahren an. Gorin verlasse das Gremium nach sieben Jahren, weil sie kürzlich zur CEO der Expedia Group ernannt wurde und sich voll und ganz auf ihre neue Aufgabe konzentrieren müsse, heisst es. Beide werden in der Mitteilung von Adecco-Verwaltungsratspräsident Jean-Christophe Deslarzes für ihre Verdienste verdankt.

Zürich (awp)