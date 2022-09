Adecco expandiert über LHH in der Schweiz

Zürich (awp) - Der Personaldienstleister Adecco weitet seine Dienstleistungen in der Schweiz aus. Die zu Adecco gehörenden Personaldienstleister Badenoch+Clark sowie Spring Professional werden im Geschäftsbereich LHH von Adecco neu unter dem Namen LHH Recruitment Solutions zusammengefasst.

Adecco will Arbeitgebern in der Schweiz damit umfassende Personallösungen anbieten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Rebranding der Marken Badenoch+Clark sowie Spring Professional ist allerdings global.

Die Zusammenführung zu einer einzigen Marke erfolge in einer Zeit, in der Unternehmen in der Schweiz mit einer wachsenden Zahl von Veränderungen am Arbeitsplatz konfrontiert seien und in fast allen Berufsgruppen intensiv nach Personal suchen würden, so Adecco.

Der Geschäftsbereich LHH bringt künftig die Services "Recruitment Solutions", "Career Transition & Mobility" sowie "Learning & Development" zusammen und fungiert als Hub für voll integrierte HR-Dienstleistungen.

cf/tv