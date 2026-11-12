Adecco bleibt auf Wachstumskurs

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Zürich (awp) - Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Auch für das Schlussquartal ist das Management zuversichtlich. Zudem kündigte der Personaldienstleister eine Reorganisation an.

Der Umsatz stieg von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch und handelstagbereinigt betrug das Wachstum 3,7 Prozent. Im ersten und zweiten Quartal 2026 hatte die Gruppe bereits je um über 5 Prozent zugelegt.

"Wir liefern weiterhin profitables Wachstum", sagte Adecco-Chef Denis Machuel in einer Telefonkonferenz. Das Unternehmen sehe "ermutigende Entwicklungen" am Markt mit einer guten Dynamik in der Temporärvermittlung und einer Rückkehr zum Wachstum in der Feststellenvermittlung.

Die Hauptsparte Adecco wuchs um knapp 5 Prozent, der Weiterbildungsbereich LHH um 1 Prozent und die Technologieberatung Akkodis entwickelte sich flach. Bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) werden inzwischen mehr als 80 Prozent des Adecco-Umsatzes durch KI-Agenten unterstützt. Das Jahresziel von 70 Prozent sei damit bereits übertroffen worden, verkündete der Konzernchef.

Profitabilität gesteigert

Auch die Profitabilität konnte Adecco verbessern. Der Bruttogewinn stieg um 2 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn (EBITA) um 10 Prozent auf 213 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 113 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten insbesondere bei den Gewinnzahlen übertroffen. Die Anleger zeigten sich denn auch positiv überrascht. Die Aktie stieg am Vormittag zeitweise um über 15 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Mitte 2025.

Positiver Trend soll sich fortsetzen

Für das laufende Schlussquartal erwartet Adecco, dass sich der positive Trend bei den Volumina fortsetzt. Die Bruttomarge dürfte gegenüber dem Vorquartal leicht steigen. Auch die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten werden voraussichtlich leicht höher ausfallen. Im Verhältnis zum Umsatz dürften sie gegenüber dem Vorjahr aber moderat sinken.

Adecco hält zudem am Ziel fest, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens das 1,5-Fache des EBITDA zu senken. Ende September 2026 lag der entsprechende Verschuldungsgrad bei 2,5.

Nun will die Gruppe ihre Organisation weiter verschlanken. Dazu bündelt der Konzern ab Januar 2027 seine Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Workforce Solutions, Talent Transformation Solutions und Technology Solutions. Im Zuge der Neuorganisation werden sämtliche Rekrutierungsaktivitäten in Workforce Solutions gebündelt.

Die Marken Adecco, Akkodis und LHH bleiben bestehen. Das Management verspricht sich von dem Schritt eine Verbesserung der Margen und bis zum dritten Quartal 2027 jährliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro.

ls/to