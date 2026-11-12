Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Ypsomed1939699Lonza1384101
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Suche...

Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 10:57:36

Adecco bleibt auf Wachstumskurs

Adecco
26.17 CHF 16.38%
Kaufen Verkaufen

(Zusammenfassung)

Zürich (awp) - Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Auch für das Schlussquartal ist das Management zuversichtlich. Zudem kündigte der Personaldienstleister eine Reorganisation an.

Der Umsatz stieg von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch und handelstagbereinigt betrug das Wachstum 3,7 Prozent. Im ersten und zweiten Quartal 2026 hatte die Gruppe bereits je um über 5 Prozent zugelegt.

"Wir liefern weiterhin profitables Wachstum", sagte Adecco-Chef Denis Machuel in einer Telefonkonferenz. Das Unternehmen sehe "ermutigende Entwicklungen" am Markt mit einer guten Dynamik in der Temporärvermittlung und einer Rückkehr zum Wachstum in der Feststellenvermittlung.

Die Hauptsparte Adecco wuchs um knapp 5 Prozent, der Weiterbildungsbereich LHH um 1 Prozent und die Technologieberatung Akkodis entwickelte sich flach. Bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) werden inzwischen mehr als 80 Prozent des Adecco-Umsatzes durch KI-Agenten unterstützt. Das Jahresziel von 70 Prozent sei damit bereits übertroffen worden, verkündete der Konzernchef.

Profitabilität gesteigert

Auch die Profitabilität konnte Adecco verbessern. Der Bruttogewinn stieg um 2 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn (EBITA) um 10 Prozent auf 213 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 113 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten insbesondere bei den Gewinnzahlen übertroffen. Die Anleger zeigten sich denn auch positiv überrascht. Die Aktie stieg am Vormittag zeitweise um über 15 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Mitte 2025.

Positiver Trend soll sich fortsetzen

Für das laufende Schlussquartal erwartet Adecco, dass sich der positive Trend bei den Volumina fortsetzt. Die Bruttomarge dürfte gegenüber dem Vorquartal leicht steigen. Auch die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten werden voraussichtlich leicht höher ausfallen. Im Verhältnis zum Umsatz dürften sie gegenüber dem Vorjahr aber moderat sinken.

Adecco hält zudem am Ziel fest, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens das 1,5-Fache des EBITDA zu senken. Ende September 2026 lag der entsprechende Verschuldungsgrad bei 2,5.

Nun will die Gruppe ihre Organisation weiter verschlanken. Dazu bündelt der Konzern ab Januar 2027 seine Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Workforce Solutions, Talent Transformation Solutions und Technology Solutions. Im Zuge der Neuorganisation werden sämtliche Rekrutierungsaktivitäten in Workforce Solutions gebündelt.

Die Marken Adecco, Akkodis und LHH bleiben bestehen. Das Management verspricht sich von dem Schritt eine Verbesserung der Margen und bis zum dritten Quartal 2027 jährliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro.

ls/to

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.44 19.03.2027 154868088
Long 11.3217 19.03.2027 159012776
Long 65.1 18.12.2026 159436237
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.5404 15.37 162066412
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9182 13.81 160910220
Short 10.0154 7.22 159435763
Short 13.7053 4.52 159231699
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.95 154519753
Long 8 -23.39 153255070
Long 12 -19.74 154519754
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Adecco SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 26.16 14.74% Adecco SA

Adecco am 12.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.