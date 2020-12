Adecco bleibt auf Erholungskurs und gibt sich neue Mittelfristziele

Der Personaldienstleister Adecco ist in den Monaten Oktober und November auf Erholungskurs geblieben.

Die neuerlichen Corona-Lockdowns in zahlreichen Ländern hätten sich weniger stark als erwartet auf die Nachfrage ausgewirkt, teilte das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Investorentages mit.

Eine konkrete Zahl nannte Adecco zwar nicht. Es wurde aber betont, dass sich beim Umsatzrückgang der Trend einer allmählichen Verbesserung in den Monaten Oktober und November fortgesetzt habe. Zum Vergleich: Im dritten Quartal hatte es beim bereinigten organischen Wachstum noch einen Rücksetzer von 15 Prozent und im zweiten Quartal von sogar 28 Prozent gegeben.

Gleichzeitig hat die Gesellschaft unter dem Motto "Future@Work" neue Mittelfristziele formuliert. So werden mit der Kernmarke Adecco Marktanteilsgewinne angepeilt. Zudem werden Investitionen in den Bereich "Talent Solutions" und in die Technologietochter "Modis" angekündigt.

Und die EBITA-Marge soll über den Zyklus bei 3,0 bis 6,0 Prozent zu liegen kommen, was über dem vorherigen Wert liegt (2,5-5,0%), wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Zudem wird ein "starker" Cashflow und in der Folge eine weiterhin progressive Dividendenpolitik angestrebt.

rw/ra

Zürich (awp)