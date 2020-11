Adecco baut Deutschland-Geschäft um - Adecco-Aktie klettert kräftig

In Deutschland hat Adecco seit geraumer Zeit Mühe.

Auch im dritten Quartal verringerte sich der Umsatz (bereinigt) um mehr als ein Fünftel. Der Grund dafür sei eine geringere Nachfrage der Automobilhersteller, Industrieunternehmen und aus dem Bereich Luftfahrt gewesen, hiess es in der Mitteilung vom Dienstagmorgen zum Quartalsabschluss.

Am Ende des Quartals sei daher ein "signifikantes Restrukturierungsprogramm" lanciert worden. Dazu zähle der Ausstieg aus bestimmten Teilen des Luftfahrt- und des Automobilsektors. Letzteres wurde auch damit begründet, dass es für die Herstellung von Elektrofahrzeugen weniger Leute brauche. Diese Restrukturierung führte im dritten Quartal zu Kosten von 61 Millionen Euro.

Abgesehen davon verringerte sich das Geschäft auch im Schlüsselmarkt Frankreich, der ein Viertel zum Umsatz beisteuert, um ebenfalls fast ein Fünftel (-18%). Damit liege man aber im Markttrend, wurde festgehalten. Ausserdem wurde darauf verwiesen, dass in diesem Land mit 5,2 Prozent eine nach wie vor überdurchschnittliche Marge erzielt werde.

Auch in der Schweiz gingen die Umsätze (bereinigt) um 24 Prozent zurück. Demgegenüber war Japan das einzige Land mit einer positiven Umsatzentwicklung (+4%).

Adecco-Aktien nach starkem drittem Quartal gefragt

Den Aktien von Adecco gehören am Dienstag zu den grössten Gewinnern am Schweizer Aktienmarkt. Der Personaldienstleister hat im dritten Quartal auf allen Stufen positiv überrascht.

Adecco-Titel gewinnen am Mittag an der SIX zeitweise 4,76 Prozent auf 48,19 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert derweil 1,25 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Adecco hatten zuletzt geschwächelt und waren wieder unter die Marke von 50 Franken gefallen.

Auf das dritte Quartal bezogen kann Adecco nun bei der Umsatzentwicklung punkten. Der Rückgang fiel bescheidener aus als von Analysten erwartet. Der eigentliche Lichtblick, so sind sich die Kommentatoren einig, sind allerdings die Margen. Und in der Folge wurden die Analystenschätzungen nicht nur auf Stufe EBITA, sondern auch beim Reingewinn trotz eines Abschreibers klar übertroffen.

Die sogenannte "Recovery Ratio", welche die Sparbemühungen in einen Bezug zur Bruttogewinnentwicklung setzen, wird in diesem Zusammenhang positiv hervorgehoben. "Die bereinigte EBITA-Marge von 4,5 Prozent ist die höchste der drei grossen Stellenvermittler und in diesem Umfeld eine sehr gute Leistung", schreibt ZKB-Analyst Marco Strittmatter dazu.

Erfreut zeigen sich die Kommentatoren auch über die Aussagen zur Umsatzentwicklung in den Monaten September und Oktober, deuten diese doch weitere sequentielle Verbesserungen an. Hie und da werden jedoch Zweifel geäussert, ob die neuerlichen Lockdowns das Geschäft nicht stärker als vom Management angenommen tangieren könnten.

