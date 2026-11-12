Adecco-Aktien von Quartalszahlen beflügelt

Zürich (awp) - Die Aktien von Adecco schiessen am Donnerstag nach den Quartalszahlen regelrecht in die Höhe. Analysten werten insbesondere die Profitabilität im dritten Quartal positiv. Zudem hat der Personaldienstleister eine Reorganisation angekündigt.

Gegen 9.45 Uhr klettern die Titel um 14,7 Prozent auf 26,16 Franken. Damit stehen sie auf dem höchsten Stand seit Mitte 2025. Seit Jahresbeginn hatten sich die Aktien bis zum Vorabend flach und damit deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt (+16%). Der SPI notiert am Donnerstagmorgen um 0,7 Prozent im Plus.

Die Analysten bewerten die Zahlen von Adecco für das dritte Quartal mehrheitlich positiv. Insbesondere der operative Gewinn übertraf die Erwartungen.

Besonders erfreulich sei die breit abgestützte Wachstumsentwicklung in den meisten Regionen, hält der Experte von Vontobel fest. Die positive Cashflow-Entwicklung ermögliche zudem weitere Fortschritte beim Schuldenabbau.

Auch die Stabilisierung im Geschäft mit Festanstellungen wird von den Analysten positiv hervorgehoben. Allerdings bleiben die schwache Konjunktur, der Margendruck und die anspruchsvolleren Vorjahresvergleiche Herausforderungen, wie es bei der ZKB heisst. Ausserdem erschwere die organisatorische Zusammenlegung von Professional Recruiting und Flexible Placement Vergleiche der Segmentergebnisse über mehrere Jahre.

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